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पुलिस ने सुरकछार में खड़ी ट्रेलर से लूट करने वाले फरार आरोपी को धर दबोचा है। पकड़े गए आरोपी का नाम इगर खान उर्फ शहद उर्फ राजा खान है। इस मामले में एक अन्य आरोपी को पुलिस पहले ही जेल भेज चुकी है।प्रार्थी वेद प्रकाश सिंह ने 12-10-2026 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रामबाबू कैंप सुरकछार के पास खड़ी उनकी और सृजपाल की ट्रेलर गाड़ियों को निशाना बनाया गया था। आरोपी मुंशी विकास यादव और उसके साथियों ने तलवार से डरा धमकाकर टायरों को लूटने का प्रयास किया था। हल्ला मचाने पर आरोपी टायर छोड़कर भागने लगे थे। इसके बाद वे सृजपाल की ट्रेलर के डिब्बे का दरवाजा खोलकर दो बैटरी, जैक और व्हील पाना लूटकर ले गए थे। इस संबंध में अपराध क्रमांक 207/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता और आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं में कार्रवाई की गई है। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी।दूसरे मामले में 28-11-2026 को इमली पतरापारा फील्ड के स्टाफ आरक्षक टाउन पेट्रोलिंग पर तैनात थे। मुखबिर से सूचना मिली थी कि बांकी से कुसमुंडा की ओर एक अवैध कबाड़ वाहन जा रहा है। वरिष्ठ अधिकारियों को इस बात की सूचना देकर घुमका देव खदान के पास मुख्य सड़क पर घेराबंदी की गई। कुछ समय बाद एक महिंद्रा बोलेरो पिकअप वाहन वहां से गुजरता हुआ दिखाई दिया। गाड़ी को रोककर जांच करने पर उसमें लगभग 25 क्विंटल लोहे का कबाड़ और अन्य सामग्री भरी हुई मिली।वाहन चालक ने पूछताछ में अपना नाम प्रथम यादव उर्फ निक्कू बताया है। गाड़ी के संबंध में कोई भी वैध कागजात प्रस्तुत नहीं किए जा सके। पुलिस ने वाहन और कबाड़ को इस्तगासा क्रमांक 04/26 के तहत जब्त कर लिया है। इस मामले में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, एसईसीएल, सीएसईबी और सीएसआईडीसी को पहचान की कार्रवाई के लिए पत्राचार किया गया है। पुलिस द्वारा माल के असली मालिक की तलाश लगातार जारी है।