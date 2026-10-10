कोरबा: दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गया था नरेश, डैम के गहरे पानी में डूबा, दूसरे दिन मिला शव

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मृतक की पहचान नरेश साहू पिता फिरतुराम साहू निवासी जमनीपाली के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार चारों बच्चे शुक्रवार को सुमेधा डैम घूमने गए थे। नहाते समय नरेश गहराई में चला गया और बाहर नहीं निकल पाया। उसके साथ मौजूद तीन बच्चे किसी तरह बाहर निकल आए और परिजनों को घटना की जानकारी दी।सूचना मिलते ही परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और तलाश शुरू की। शुक्रवार देर शाम तक खोजबीन की गई लेकिन अंधेरे और पानी की गहराई के कारण कुछ पता नहीं चला। शनिवार सुबह फिर से तलाश शुरू करने पर नरेश का शव डैम में मिला। शव मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।यह घटना एक बार फिर बच्चों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े करती है। अक्सर छुट्टियों में बच्चे बिना बड़ों की निगरानी के नदी, डैम और जलाशयों में चले जाते हैं। उन्हें पानी की गहराई और बहाव का अंदाजा नहीं होता। ऊपर से कम पानी दिखता है लेकिन कुछ कदम आगे ही गहरा गड्ढा होता है, फिसलन और तेज बहाव जानलेवा बन जाता है।अभिभावकों को चाहिए कि बच्चों को अकेले पिकनिक पर न भेजें। उनके साथ कोई जिम्मेदार वयस्क जरूर हो। बच्चों को अनजान जलस्रोतों में नहाने से रोकें और सुरक्षित स्थानों पर ही पिकनिक मनाने की सलाह दें। थोड़ी सी लापरवाही भी बड़ा हादसा बन सकती है।