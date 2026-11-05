बलरामपुर: निजी अस्पतालों पर प्रशासन की सख्ती, कई संस्थानों में मिलीं गंभीर खामियां; मौके पर कार्रवाई

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

संयुक्त जिला स्तरीय टीम ने नर्सिंग होम एक्ट के प्रावधानों के तहत निजी स्वास्थ्य संस्थानों के दस्तावेजों की जांच की। इस दौरान अस्पतालों के वैध पंजीयन, जरूरी चिकित्सकीय रिकॉर्ड और आपातकालीन व्यवस्था का जायजा लिया गया।टीम ने अग्निशमन सुरक्षा मानकों और दवाइयों के रख-रखाव की व्यवस्था भी परखी। निरीक्षण में कई संस्थानों में गंभीर कमियां सामने आईं। इसके बाद संबंधित संस्थानों के खिलाफ मौके पर ही नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की गई।मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. विजय कुमार सिंह ने स्पष्ट किया कि जिले के सभी निजी अस्पतालों और क्लीनिकों को शासन के निर्धारित मानकों तथा नर्सिंग होम एक्ट का पूरी तरह पालन करना होगा। उन्होंने कहा कि मरीजों की सुरक्षा, उचित उपचार और दवाओं की गुणवत्ता से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले स्वास्थ्य संस्थानों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि संयुक्त जांच अभियान लगातार जारी रहेगा।सीएमएमओ ने आम लोगों से भी अपील की है कि निजी अस्पताल या क्लीनिक में उपचार के दौरान लापरवाही, अवैध वसूली अथवा किसी अन्य तरह की अनियमितता सामने आने पर स्वास्थ्य विभाग को इसकी सूचना दें।उन्होंने मरीजों के परिजनों से सीधे शिकायत दर्ज कराने को कहा है, ताकि मामले की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जा सके। प्रशासन का उद्देश्य निजी स्वास्थ्य संस्थानों में नियमों का पालन सुनिश्चित करना और मरीजों को सुरक्षित व गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है।