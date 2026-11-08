जशपुर: गौ तस्करी मामले में जमानत से बाहर आते ही तीन आरोपी गिरफ्तार

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पुलिस को 3 सितंबर को मुखबिर से सटीक सूचना मिली थी कि कुछ आरोपी मूटू-जकबा जंगल के रास्ते गौवंशों को पैदल हांककर तस्करी के लिए ले जा रहे हैं। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और आठ गौवंशों को सुरक्षित मुक्त कराया। उस दौरान आरोपी जंगल और रास्ते का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे थे। मामले में पुलिस ने छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम और पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू की थी।विवेचना के दौरान मिले साक्ष्यों और जानकारियों के आधार पर पुलिस ने तीन संदिग्धों की पहचान की। कड़ाई से की गई पूछताछ में आरोपियों ने अपराध में शामिल होना स्वीकार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों में 43 वर्षीय यूसुफ अंसारी, 32 वर्षीय एजाज अंसारी (दोनों निवासी ग्राम डड़गांव, चौकी मनोरा, जिला जशपुर) और झारखंड के जिला गुमला के थाना जारी अंतर्गत ग्राम गोविन्दपुर निवासी 32 वर्षीय मो. हलीम कुरैशी शामिल हैं। पुलिस के अनुसार सिटी कोतवाली जशपुर ने भी 3 नवंबर को गौ तस्करी के एक पृथक मामले में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था, जहां से जमानत पर बाहर आते ही पुरानी घटना में मनोरा पुलिस ने उन्हें दोबारा पकड़ लिया।अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार पाटनवार ने बताया कि 'ऑपरेशन शंखनाद' के तहत जिले में गौ तस्करी में संलिप्त लोगों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। मूटू-जकबा जंगल में आठ गौवंशों की तस्करी के मामले में शामिल तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि गौ तस्करी में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।