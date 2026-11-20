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यह पूरा विवाद रायपुर के तेलीबांधा पुलिस थाने में दर्ज प्राथमिक रिपोर्ट से संबंधित है। मामले के अनुसार, कांग्रेस नेता आनंदमल कुकरेजा को विदेशी नंबर से व्हाट्सएप संदेश भेजकर 25 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी गई थी। रंगदारी न देने पर लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के नाम से धमकी दी गई थी। पुलिस जांच में शराब कारोबारी अनवर ढेबर के बेटे शोएब ढेबर का नाम सामने आया था। आरोप है कि कॉल करने के लिए आरोपी ने हॉटस्पॉट की सुविधा उपलब्ध कराई थी। पुलिस ने आरोपी की सूचना देने वाले के लिए नकद इनाम की घोषणा भी की थी। पुलिस ने भाजपा नेता के भांजे टीनू भारद्वाज को भी पूछताछ के लिए थाने बुलाया था।पुलिस ने आरोपी शोएब ढेबर को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया था। रिमांड कोर्ट ने 27 सितंबर को पुलिस की गिरफ्तारी की कार्रवाई को गलत ठहराते हुए आरोपी को जमानत दे दी थी। इसके बाद, पुलिस ने इस फैसले को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में चुनौती दी। सीजेएम कोर्ट ने जमानत निरस्त करते हुए आरोपी को दोबारा गिरफ्तार करने का आदेश जारी किया था। बाद में, एडीजे कोर्ट ने भी इस आदेश को बनाए रखा। आरोपी ने इन दोनों आदेशों को उच्च न्यायालय में चुनौती दी, जहां से सुनवाई के बाद उसे दोबारा गिरफ्तारी से राहत मिल गई।