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शव की सूचना मिलते ही रेंजर रूपेश्वरी दीवान वन अमले के साथ मौके पर पहुंचीं। इसके पश्चात अभयारण्य अधीक्षक कृष्णानु चंद्राकर भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने पूरे मामले की जांच शुरू करवाई।वन्यप्राणी विशेषज्ञों के प्रारंभिक आकलन के अनुसार, हिरण का शव एक खेत की ऊंची मेड़ से लगभग डेढ़ मीटर नीचे पड़ा मिला है। हिरण के शरीर पर बाहर से किसी चोट के निशान नहीं मिले हैं। विशेषज्ञों द्वारा इस बात की संभावना जताई जा रही है कि दो नर हिरणों के बीच आपसी संघर्ष के दौरान सींग लगने से गर्दन में कोई आंतरिक चोट आई होगी। इसके अतिरिक्त, ऊंची मेड़ से नीचे गिरने के कारण चोट लगने की आशंका पर भी विचार किया जा रहा है।अभयारण्य अधीक्षक कृष्णानु चंद्राकर ने बताया कि प्रथम दृष्टया हिरण की मौत कुत्तों के हमले के कारण होने के कोई संकेत प्राप्त नहीं हुए हैं। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि मौत की सटीक वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पूरी तरह सामने आ पाएगी। वन विभाग का अमला सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच में जुटा हुआ है।