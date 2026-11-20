रायपुर: नाबालिग के अवैध प्रसव और शिशु को नाली में फेंकने के मामले में दो डॉक्टरों समेत चार गिरफ्तार
नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता का निजी अस्पताल में अवैध प्रसव कराने और नवजात का शव नाली में फेंकने के मामले में पुलिस ने दो डॉक्टरों समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले में कुल छह लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।
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पुलिस को 31 अक्तूबर की सुबह सात बजे नाली में नवजात शिशु का शव मिला था। इस घटना की जांच करते हुए पुलिस गोबरा नवापारा के आयुष्मान अस्पताल तक पहुंची। पुलिस के अनुसार अस्पताल के दो डॉक्टरों और एक ओपीडी कर्मी समेत चार लोगों ने दुष्कर्म पीड़ित नाबालिग का अवैध रूप से प्रसव कराया और इसकी कोई सूचना पुलिस को नहीं दी। नाबालिग के गर्भवती होने के मामले में एक आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज किया गया है। वहीं, नवजात के शव को नाला में फेंकने के मामले में नाबालिग को भी आरोपी बनाया गया है।
पुलिस ने कोलियारी गोबरा नवापारा निवासी 20 वर्षीय दौलत चक्रधारी, कुरुसकेरा थाना राजिम निवासी 23 वर्षीय ओपीडी कर्मी चुम्मन साहू, अनुव्रत विहार टीचर्स कॉलोनी कोटा रायपुर निवासी 38 वर्षीय डॉ. बुधपाल सिंह और मूल निवासी अमेठी उत्तर प्रदेश व हाल निवासी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी नवापारा 31 वर्षीय डॉ. प्रदीप यादव के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने इन चारों के खिलाफ बीएनएस की धारा 64(2)(एम), 91, 238 और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 व 21 के तहत मामला दर्ज किया है।