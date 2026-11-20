बलौदाबाजार में सनसनी: महिला और दो मासूम बच्चों के शव संदिग्ध हालात में मिले, जांच में जुटी पुलिस
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बलौदाबाजार Published by: अमन कोशले Updated Fri, 20 Nov 2026 04:57 PM IST
सार
जिले में एक महिला और उसके दो मासूम बच्चों के शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिले हैं। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। मौत की असली वजह रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट होगी।
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विस्तार
बलौदाबाजार जिले में देवउठनी एकादशी पर दुखद और चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां महिला और उसके दो मासूम बच्चों के शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिले हैं। जिस समय पूरा गांव त्योहार की खुशियां मना रहा था, उसी दौरान एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत की खबर फैलने से शोक और सन्नाटा पसर गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू कर दी।
घटनास्थल पर जुटी भीड़ और जांच
घटना की सूचना फैलते ही आसपास के क्षेत्र से बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्रित हो गए। तीन लोगों की अचानक हुई मौत से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। पुलिस अधिकारियों ने तुरंत घटनास्थल का निरीक्षण किया और वहां से आवश्यक वैज्ञानिक तथा भौतिक साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया आरंभ की।
प्रारंभिक पंचनामा की कार्रवाई पूरी करने के बाद पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया। फिलहाल पुलिस घटना के समय और परिस्थितियों का पता लगाने के लिए गहनता से काम कर रही है।
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कारणों की तलाश में जुटी पुलिस
यह हादसा है या इसके पीछे कोई अन्य वजह है, इस संबंध में अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। पुलिस प्रशासन सभी संभावित और तकनीकी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की विस्तृत जांच कर रहा है। पुलिस की टीम गांव के लोगों तथा मृतका के परिजनों से बातचीत कर आवश्यक जानकारी जुटा रही है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा। तब तक पुलिस सभी कोणों से साक्ष्य एकत्र कर आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी रख रही है।
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घटनास्थल पर जुटी भीड़ और जांच
घटना की सूचना फैलते ही आसपास के क्षेत्र से बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्रित हो गए। तीन लोगों की अचानक हुई मौत से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। पुलिस अधिकारियों ने तुरंत घटनास्थल का निरीक्षण किया और वहां से आवश्यक वैज्ञानिक तथा भौतिक साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया आरंभ की।
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प्रारंभिक पंचनामा की कार्रवाई पूरी करने के बाद पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया। फिलहाल पुलिस घटना के समय और परिस्थितियों का पता लगाने के लिए गहनता से काम कर रही है।
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कारणों की तलाश में जुटी पुलिस
यह हादसा है या इसके पीछे कोई अन्य वजह है, इस संबंध में अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। पुलिस प्रशासन सभी संभावित और तकनीकी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की विस्तृत जांच कर रहा है। पुलिस की टीम गांव के लोगों तथा मृतका के परिजनों से बातचीत कर आवश्यक जानकारी जुटा रही है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा। तब तक पुलिस सभी कोणों से साक्ष्य एकत्र कर आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी रख रही है।