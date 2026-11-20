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घटना की सूचना फैलते ही आसपास के क्षेत्र से बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्रित हो गए। तीन लोगों की अचानक हुई मौत से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। पुलिस अधिकारियों ने तुरंत घटनास्थल का निरीक्षण किया और वहां से आवश्यक वैज्ञानिक तथा भौतिक साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया आरंभ की।प्रारंभिक पंचनामा की कार्रवाई पूरी करने के बाद पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया। फिलहाल पुलिस घटना के समय और परिस्थितियों का पता लगाने के लिए गहनता से काम कर रही है।यह हादसा है या इसके पीछे कोई अन्य वजह है, इस संबंध में अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। पुलिस प्रशासन सभी संभावित और तकनीकी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की विस्तृत जांच कर रहा है। पुलिस की टीम गांव के लोगों तथा मृतका के परिजनों से बातचीत कर आवश्यक जानकारी जुटा रही है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा। तब तक पुलिस सभी कोणों से साक्ष्य एकत्र कर आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी रख रही है।