करका जंगल की सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण किया गया था। वन विभाग ने इस वनभूमि को पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त कराने और जंगल की जमीन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष अभियान की योजना तैयार की थी। निर्धारित योजना के अनुसार वन विभाग के अमले के साथ पुलिस बल की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची थी। प्रशासनिक टीम का मकसद सरकारी वनभूमि को कब्जाधारकों से खाली कराना था। हालांकि जैसे ही टीम ने कार्रवाई शुरू की वैसे ही अतिक्रमणकारियों ने विरोध शुरू कर दिया।

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अभियान को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से पूरा करने के लिए प्रशासन की ओर से व्यापक तैयारियां की गई थीं। अभियान में वन विभाग तथा पुलिस प्रशासन के 400 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों को शामिल किया गया था। इस विशाल टीम में महिला वनकर्मियों की तैनाती भी बड़ी संख्या में की गई थी। प्रशासन की मंशा थी कि पर्याप्त बल की उपस्थिति से प्रक्रिया के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके और कार्य शांतिपूर्वक संपन्न हो। परंतु भारी पुलिस बल देखकर भी अतिक्रमणकारी शांत नहीं हुए।

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कार्रवाई आगे बढ़ने के साथ ही अतिक्रमणकारियों का विरोध अचानक हिंसक हो उठा। उन्होंने संयुक्त टीम में शामिल पुलिसकर्मियों और वनकर्मियों को सीधे निशाना बनाकर हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले के कारण मौके पर अफरा-तफरी मच गई और कर्मचारियों को अपनी सुरक्षा करना कठिन हो गया। टीम में महिला कर्मचारियों की उपस्थिति के कारण यह घटना और भी संवेदनशील हो गई है।