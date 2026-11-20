लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता विजय कुमार भतपहरी ने निलंबन का आदेश जारी किया। आदेश के अनुसार बगीचा में बन रहे पॉलीटेक्निक कॉलेज भवन का निर्माण कार्य निर्धारित गुणवत्ता के अनुरूप नहीं कराया जा रहा था। कार्यस्थल पर गंभीर खामियां पाए जाने के बाद संबंधित अधिकारी पर यह सख्त कदम उठाया गया है।

विज्ञापन

विभाग ने वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि निलंबित उपसंभागीय अधिकारी रमेश प्रसाद सिंह के विरुद्ध सात दिनों के भीतर आरोप पत्र तैयार किया जाए। इसके साथ ही मामले से जुड़े सभी प्रासंगिक दस्तावेज और साक्ष्य के रूप में सीडी प्रस्तुत करने के आदेश जारी किए गए हैं ताकि आगे की विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जा सके।

विज्ञापन

विज्ञापन

करीब 10 करोड़ रुपये की लागत वाली इस शासकीय इमारत के निर्माण में अमानक कार्य सामने आने के बाद ठेकेदार पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। निर्माण कार्य से जुड़े ठेकेदार विनोद कुमार जैन की भूमिका को जांच के दायरे में रखा गया है और उनके खिलाफ भी दंडात्मक कार्रवाई की बात सामने आई है। करोड़ों रुपये के इस निर्माण कार्य में हुई गड़बड़ी ने विभागीय निगरानी तंत्र पर भी सवाल उठा दिए हैं।