Chandigarh News: सेक्टर-22 में कांच की बोतल से हमले में घायल युवक की मौत

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चंडीगढ़। सेक्टर-22बी मार्केट में कांच की बोतल से चेहरे और गले पर गंभीर चोट लगने से घायल 36 वर्षीय जतिन की मंगलवार सुबह इलाज के दौरान मौत हो गई। मौत के बाद पुलिस ने हत्या के प्रयास का केस हत्या में तब्दील कर दिया है। जांच में सामने आया कि वारदात से पहले जतिन और उसके दोस्तों का सेल्टोस कार सवार दो युवकों से विवाद हुआ था। उनकी तलाश में पुलिस टीम कैथल भेजी गई है।जतिन बुड़ैल में किराये के मकान में रहता था। उसके पिता दीपचंद के अनुसार 12 सितंबर सुबह करीब छह बजे बेटे के मोबाइल से फोन आया। दोस्त सैवी ने बताया कि जतिन को जीएमसीएच-32 में भर्ती कराया गया है। वह बेहोश था और चेहरे, मुंह व गले पर गंभीर चोटें थीं। डॉक्टरों ने उसे बयान देने के लिए अनफिट बताया था।पुलिस ने जतिन के दोस्तों सैवी, सुमित नेहरा और मोंटी शाह से पूछताछ की। उन्होंने बताया कि रात में होटल सोनिक के पास दो युवकों से विवाद हुआ था। सीसीटीवी फुटेज में भी विवाद सामने आया। इसी दौरान जतिन पर कांच की बोतल से हमला किया गया। फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।