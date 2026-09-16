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Hindi News ›   Punjab ›   Chandigarh-Punjab News ›   AAP raises objections to Chandigarh Health Service Rules 2026.

चंडीगढ़ हेल्थ सर्विस रूल्स 2026: आप ने जताई आपत्ति, बलतेज पन्नू बोले- छिना जा रहा पंजाब का हक

Wed, 16 Sep 2026 06:35 PM IST
शाहिल शर्मा अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़ Published by: शाहिल शर्मा Updated Wed, 16 Sep 2026 06:35 PM IST
सार

बलतेज पन्नू ने कहा कि प्रस्तावित बदलाव एक बड़े प्रोसेस का हिस्सा हैं, जिसके ज़रिए पंजाब के हक एक-एक करके कमज़ोर किए जा रहे हैं।

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AAP raises objections to Chandigarh Health Service Rules 2026.
बलतेज पन्नू, आप पंजाब के मीडिया इंचार्ज - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब के मीडिया इंचार्ज बलतेज पन्नू ने बुधवार को चंडीगढ़ हेल्थ सर्विस रूल्स 2026 के ड्राफ्ट का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि प्रस्तावित बदलावों से चंडीगढ़ की मेडिकल सेवाओं में पंजाब का तय हिस्सा कम हो जाएगा और यह पंजाब और हरियाणा के बीच हुए समझौते का उल्लंघन होगा।
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एक बयान में, आप पंजाब के मीडिया इंचार्ज बलतेज पन्नू ने कहा, "पहले 60:40 का प्रबंध था, जिसमें 60% पंजाब और 40% हरियाणा के लिए था। अब, प्रस्तावित बदलावों के तहत, 40% मेडिकल ऑफिसर सीधे यूटी कैडर के तहत भर्ती किए जाएंगे, जबकि बाकी 60% दोनों राज्यों के बीच बंट जाएगा। नतीजतन, पंजाब का हिस्सा घटकर केवल 36% के आसपास रह जाएगा।"
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आप पंजाब के मीडिया इंचार्ज ने कहा, "यह सिर्फ़ भर्ती नियमों में बदलाव नहीं है। यह सीधे तौर पर चंडीगढ़ में पंजाब के हक से जुड़ा मुद्दा है। चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी है, और चंडीगढ़ पंजाब के गांवों को उजाड़कर बनाया गया था। पंजाब के पुनर्गठन के समय किए गए प्रबंध को इस तरह नहीं बदला जा सकता कि पंजाब का हिस्सा कम होता रहे।"
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बलतेज पन्नू ने कहा कि प्रस्तावित बदलाव एक बड़े प्रोसेस का हिस्सा हैं, जिसके ज़रिए पंजाब के हक एक-एक करके कमज़ोर किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, "पहले पंजाब यूनिवर्सिटी से सिख सिलेबस हटा दिया गया था। अब चंडीगढ़ मेडिकल कैडर में प्रस्तावित बदलावों के ज़रिए एक और मुद्दा उठाया गया है। एक-एक करके पंजाब का सब कुछ छीना जा रहा है।"

उन्होंने पंजाब पर भाजपा  के पॉलिटिकल स्टैंड पर सवाल उठाते हुए कहा, "भाजपा  बार-बार कहती है कि वह पंजाब में सरकार बनाना चाहती है और यहां चुनाव लड़ना चाहती है। लेकिन दूसरी तरफ़, पंजाब के हक एक-एक करके छीने जा रहे हैं। अगर भाजपा  सच में पंजाब की सेवा करना चाहती है, तो चंडीगढ़ में पंजाब का तय हिस्सा क्यों कम किया जा रहा है?"

बलतेज पन्नू ने कहा कि पंजाब और हरियाणा के बीच 60:40 का प्रबंध सुरक्षित रहना चाहिए और अलग यूटी कैडर लाने के प्रस्ताव से पंजाब का हिस्सा कम नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा, "मौजूदा प्रबंध का इतिहास साफ़ है। नया कैडर स्ट्रक्चर लाकर पंजाब का हिस्सा इस तरह कम नहीं किया जा सकता। केंद्र को इस मामले को गंभीरता से देखना चाहिए और यह पक्का करना चाहिए कि पंजाब के अधिकार और हिस्सा सुरक्षित रहें।"

बलतेज पन्नू ने केंद्र सरकार से चंडीगढ़ हेल्थ सर्विस रूल्स 2026 के ड्राफ़्ट का तुरंत रिव्यू करने की मांग की। उन्होंने कहा, "हम मांग करते हैं कि केंद्र सरकार इन प्रस्तावित नियमों का रिव्यू करे और यह पक्का करे कि पंजाब के पुनर्गठन से बनने वाले प्रबंध और पंजाब के अधिकार कम न हों। पंजाब से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह चंड़ीगढ़ में अपना हिस्सा हिस्सा एक-एक करके कम होते देख बैठा रहेगा।"
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