Chandigarh News: 55 मेडिकल अफसरों को बर्न मैनेजमेंट का प्रशिक्षण
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 01:33 AM IST
Updated Mon, 21 Sep 2026 01:33 AM IST
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चंडीगढ़। पीजीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (ट्रॉमा एंड बर्न्स) की ओर से व्यापक बर्न मैनेजमेंट कोर्स आयोजित किया गया। इसमें हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ के 55 मेडिकल अफसरों ने हिस्सा लिया। प्रशिक्षण में जलने के मरीजों के शुरुआती इलाज से लेकर पुनर्वास तक की जानकारी दी गई।
कोर्स के दौरान बर्न शॉक व तरल प्रबंधन, एयरवे मैनेजमेंट, इनहेलेशनल बर्न, इलेक्ट्रिकल बर्न, घाव की जांच, ड्रेसिंग, एस्कारोटॉमी, स्प्लिंटिंग और बच्चों में जलने की स्थिति जैसे विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया। प्रतिभागियों को पीजीआई के बर्न आईसीयू और स्किन बैंक का व्यावहारिक अनुभव भी कराया गया। इसका उद्देश्य मेडिकल अफसरों को जलने के मरीजों के बेहतर और समयबद्ध उपचार के लिए आवश्यक कौशल से लैस करना रहा।
कोर्स के दौरान बर्न शॉक व तरल प्रबंधन, एयरवे मैनेजमेंट, इनहेलेशनल बर्न, इलेक्ट्रिकल बर्न, घाव की जांच, ड्रेसिंग, एस्कारोटॉमी, स्प्लिंटिंग और बच्चों में जलने की स्थिति जैसे विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया। प्रतिभागियों को पीजीआई के बर्न आईसीयू और स्किन बैंक का व्यावहारिक अनुभव भी कराया गया। इसका उद्देश्य मेडिकल अफसरों को जलने के मरीजों के बेहतर और समयबद्ध उपचार के लिए आवश्यक कौशल से लैस करना रहा।
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