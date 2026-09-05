Chandigarh News: उपराष्ट्रपति के दौरे से सेक्टर-11 और पीजीआई के पास थमा ट्रैफिक

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यातायात रुकने से सेक्टर-11 और पीजीआई न्यू ओपीडी के आसपास वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। पीजीआई आने-जाने वाले मरीजों और तीमारदारों को भी परेशानी हुई। पुलिसकर्मी प्रमुख चौराहों और मार्गों पर तैनात रहे और काफिले के गुजरने के बाद वाहनों को नियंत्रित तरीके से आगे बढ़ाया गया।

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चंडीगढ़। उपराष्ट्रपति के पंजाब यूनिवर्सिटी दौरे के चलते शुक्रवार को सेक्टर-11 और पीजीआई न्यू ओपीडी की ओर जाने वाले मार्गों पर ट्रैफिक प्रभावित रहा। सुरक्षा के चलते उपराष्ट्रपति के काफिले के पहुंचने पर करीब 11 बजे लगभग आधे घंटे के लिए यातायात रोका गया। वहीं, शाम करीब साढ़े तीन बजे चंडीगढ़ से रवाना होने के दौरान भी कुछ समय के लिए ट्रैफिक थमा।