फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Timeline sought for resolving issues in Sector-26 Transport Area.

Chandigarh News: सेक्टर-26 ट्रांसपोर्ट एरिया की समस्याओं पर मांगी टाइमलाइन

Fri, 28 Aug 2026 02:20 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 02:20 AM IST
विज्ञापन
Timeline sought for resolving issues in Sector-26 Transport Area.
चंडीगढ़ सेक्टर-26 ट्रांसपोर्ट एरिया की समस्याओं को लेकर चीफ इंजीनियर संजय अरोड़ा ने गुरुवार को चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। ट्रांसपोर्टरों ने पार्किंग, ट्रैफिक, सीवरेज, बरसाती पानी की निकासी और विकास कार्यों से जुड़ी समस्याएं उठाईं। बोर्ड, पेवर ब्लॉक और ग्रिल लगाने के साथ पार्किंग सुधारने की मांग रखी। लेबर हॉस्टल और ट्रक पार्किंग की स्थिति की भी समीक्षा हुई। सुरक्षा के लिए अतिरिक्त सीसीटीवी और बेहतर फॉगिंग पर चर्चा हुई। अरोड़ा ने अधिकारियों को समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान करने और विभागों में बेहतर समन्वय के निर्देश दिए। उन्होंने सभी विकास कार्यों के लिए स्पष्ट टारगेट डेट तय कर समयसीमा में काम पूरा करने को कहा। संवाद
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed