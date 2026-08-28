Chandigarh News: सेक्टर-26 ट्रांसपोर्ट एरिया की समस्याओं पर मांगी टाइमलाइन
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 02:20 AM IST
Updated Fri, 28 Aug 2026 02:20 AM IST
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चंडीगढ़ सेक्टर-26 ट्रांसपोर्ट एरिया की समस्याओं को लेकर चीफ इंजीनियर संजय अरोड़ा ने गुरुवार को चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। ट्रांसपोर्टरों ने पार्किंग, ट्रैफिक, सीवरेज, बरसाती पानी की निकासी और विकास कार्यों से जुड़ी समस्याएं उठाईं। बोर्ड, पेवर ब्लॉक और ग्रिल लगाने के साथ पार्किंग सुधारने की मांग रखी। लेबर हॉस्टल और ट्रक पार्किंग की स्थिति की भी समीक्षा हुई। सुरक्षा के लिए अतिरिक्त सीसीटीवी और बेहतर फॉगिंग पर चर्चा हुई। अरोड़ा ने अधिकारियों को समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान करने और विभागों में बेहतर समन्वय के निर्देश दिए। उन्होंने सभी विकास कार्यों के लिए स्पष्ट टारगेट डेट तय कर समयसीमा में काम पूरा करने को कहा। संवाद
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