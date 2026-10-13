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Chandigarh News: मौली जांगरा से तीन लोग समर्थकों सहित कांग्रेस में शामिल

Tue, 13 Oct 2026 02:14 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 02:14 AM IST
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Three people, along with their supporters, joined the Congress from Mauli Jangra.
चंडीगढ़। राहुल गांधी और कांग्रेस की नीतियों से प्रभावित होकर मौली जांगरा पार्ट-2 से दूधनाथ यादव, हरिश चंद यादव और हीरालाल अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हुए। चंडीगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष एचएस लक्की और पूर्वांचल बैंक के अध्यक्ष राजेंद्र हिंदुस्तानी ने पार्टी का पटका पहनाकर उनका स्वागत किया। एचएस लक्की ने कहा कि कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं के साथ हर परिस्थिति में खड़ी रहेगी और नए सदस्यों को पूरा मान-सम्मान दिया जाएगा। उन्होंने संगठन को मजबूत बनाने में नए सदस्यों की भूमिका को अहम बताया। इस मौके पर पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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