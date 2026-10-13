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Chandigarh News: बिजली कर्मचारियों का 19 अक्टूबर को धरना

Tue, 13 Oct 2026 02:18 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 02:18 AM IST
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Electricity employees' protest on October 19
चंडीगढ़। लंबित मांगों को लेकर यूटी पावरमेन यूनियन 19 अक्टूबर को सेक्टर-17 स्थित बिजली कार्यालय के सामने धरना देगी। सोमवार को सेक्टर-35 बिजली कार्यालय में गेट मीटिंग कर कर्मचारियों से शामिल होने की अपील की गई। यूनियन ने निजी कंपनी में भेजे कर्मचारियों का सरकारी दर्जा कायम रखने, पदोन्नति, संविदा कर्मचारियों को नियमित करने, भत्ते देने और अन्य विभागों में समायोजित करने की मांग उठाई। पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि सीपीडीएल प्रबंधन मांगों की अनदेखी कर रहा है, जबकि पहले आश्वासन दिया गया था। संवाद
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