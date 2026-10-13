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Hindi News ›   Chandigarh ›   470 grams of gold smuggled by concealing it in private parts; two accomplices who arrived to collect it also arrested.

Chandigarh News: गुप्तांग में छिपाकर लाया 470 ग्राम सोना, लेने पहुंचे दो साथी भी गिरफ्तार

Tue, 13 Oct 2026 02:25 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 02:25 AM IST
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470 grams of gold smuggled by concealing it in private parts; two accomplices who arrived to collect it also arrested.
शारजाह से अमृतसर पहुंचा था हिमाचल का यात्री, एयरपोर्ट पार्किंग से डीआरआई ने पकड़ा
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संवाद न्यूज एजेंसी
अमृतसर। श्री गुरु रामदास अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोने की तस्करी के आरोप में राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें शारजाह से पहुंचे हिमाचल प्रदेश के एक यात्री के अलावा उसे लेने आए दो साथी शामिल हैं। यात्री के पास से शरीर के अंदर छिपाकर लाई गई करीब 470 ग्राम सोने की पेस्ट बरामद हुई।

यात्री रविवार रात इंडिगो की उड़ान से अमृतसर पहुंचा था। एयरपोर्ट से बाहर निकलकर वह पार्किंग में पहुंचा, जहां रात करीब 11:30 बजे पुख्ता सूचना के आधार पर डीआरआई टीम ने उसे पकड़ लिया। मौके पर मौजूद उसके दोनों साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, दोनों साथी अन्य राज्यों के निवासी हैं। डीआरआई तीनों से पूछताछ कर रही है और सोने के स्रोत तथा इसकी आपूर्ति किसे की जानी थी, इसका पता लगाया जा रहा है।
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