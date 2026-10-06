Chandigarh News: निगम चुनाव के लिए भाजपा ने कसी कमर, 35 मंडलों में उतारे बाहरी नेता

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निगम चुनाव के लिए भाजपा ने कसी कमर, 35 मंडलों में उतारे बाहरी नेतादिल्ली, हरियाणा और हिमाचल के अनुभवी कार्यकर्ताओं को सौंपी जिम्मेदारी, पार्षद और मेयर स्तर पर काम कर चुके नेताओं को भी लगायामाई सिटी रिपोर्टरचंडीगढ़। नगर निगम चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने चंडीगढ़ में संगठन को मजबूत करने के लिए दूसरे राज्यों के अनुभवी नेताओं की टीम मैदान में उतार दी है। पार्टी ने दिल्ली, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से आए कार्यकर्ताओं को शहर के सभी 35 मंडलों में चुनावी जिम्मेदारी सौंपी है। इनमें पार्षद और मेयर स्तर पर काम कर चुके अनुभवी नेता भी शामिल हैं। पार्टी की रणनीति बाहरी नेताओं के चुनावी और संगठनात्मक अनुभव का लाभ लेकर स्थानीय संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने की है। प्रत्येक मंडल में एक प्रवासी कार्यकर्ता की तैनाती की गई है, जो स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय बनाकर चुनावी तैयारियों को आगे बढ़ाएगा।सेक्टर-33 के भाजपा कार्यालय कमलम में प्रदेश अध्यक्ष जतिंदर पाल मल्होत्रा की अध्यक्षता में हुई संगठनात्मक बैठक में यह जिम्मेदारियां सौंपी गईं। प्रदेश प्रभारी महेंद्र पांडे ने प्रवासी पदाधिकारियों को उनके संबंधित मंडलों का दायित्व सौंपते हुए चुनावी तैयारियों के लिए दिशा-निर्देश दिए।बूथ स्तर तक सक्रियता बढ़ाने पर जोरभाजपा की रणनीति में स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ नियमित संपर्क, संगठनात्मक गतिविधियों को गति देना और बूथ स्तर पर पार्टी की सक्रियता सुनिश्चित करना शामिल है। प्रदेश प्रभारी महेंद्र पांडे ने सभी नियुक्त पदाधिकारियों को स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ तालमेल बनाकर काम करने के निर्देश दिए। प्रदेश अध्यक्ष जतिंदर पाल मल्होत्रा ने संगठनात्मक एकजुटता और अनुशासन पर जोर देते हुए कहा कि स्थानीय संगठन और बाहरी अनुभवी कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर समन्वय से चुनावी तैयारियों को योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा।बैठक में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय टंडन और अरुण सूद, प्रदेश महामंत्री रामवीर भट्टी और संजीव राणा सहित प्रदेश भाजपा की पूरी टीम, जिला अध्यक्ष, जिला महामंत्री और मंडल अध्यक्ष मौजूद रहे।