फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Theft at under-construction ashram in Kharar; one accused arrested

Chandigarh News: खरड़ में निर्माणाधीन आश्रम से चोरी, एक आरोपी गिरफ्तार

Fri, 02 Oct 2026 02:34 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 02:34 AM IST
विज्ञापन
Theft at under-construction ashram in Kharar; one accused arrested
खरड़। सिटी पुलिस ने सन्नी एनक्लेव के एक निर्माणाधीन आश्रम से बिजली के तार, एसी के तांबे के पाइप और लोहा चोरी के आरोप में दो लोगों पर मामला दर्ज किया है। पुलिस ने एक आरोपी को चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार किया है, जबकि उसका साथी फरार है। ब्रह्मा आश्रम के नौकर राजिंदर कुमार सिंगला ने शिकायत दर्ज कराई।
विज्ञापन

आश्रम की इमारत सन्नी एनक्लेव के सेक्टर-125 में निर्माणाधीन है। 29 सितंबर को सुबह करीब 4.30 बजे राजिंदर ने एक व्यक्ति को बिजली के तारों का बंडल लेकर भागते देखा। उन्होंने दूसरे व्यक्ति को एसी के तांबे के पाइप और लोहे के साथ पकड़ लिया। गिरफ्तार आरोपी अवतार सिंह उर्फ नोनी है, जबकि फरार साथी का नाम रिकी है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ बीएनएस की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed