फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   The warmth of the sun persists; one will have to wait for the cold.

Chandigarh News: धूप की गर्माहट बरकरार, ठंड के लिए करना होगा इंतजार

Sat, 31 Oct 2026 01:56 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 31 Oct 2026 01:56 AM IST
विज्ञापन
The warmth of the sun persists; one will have to wait for the cold.
ट्राइसिटी में अगले पांच दिन 28 से 31 डिग्री तक रहेगा अधिकतम तापमान, 15 नवंबर के बाद बढ़ेगी ठंड
विज्ञापन

माई सिटी रिपोर्टर
चंडीगढ़। नवंबर की शुरुआत में चंडीगढ़ समेत ट्राइसिटी में कड़ाके की सर्दी के आसार नहीं हैं। दिन में धूप से हल्की गर्माहट बनी रहेगी, जबकि सुबह और शाम ठंडक महसूस होगी। मौसम विभाग के अनुसार, 31 अक्तूबर से 5 नवंबर तक चंडीगढ़, मोहाली और पंचकूला में मौसम शुष्क रहेगा। मौसम केंद्र के निदेशक सुरेंद्र पाल ने बताया कि फिलहाल मौसम स्थिर रहेगा। 15 नवंबर के बाद तापमान में बदलाव के साथ ठंड बढ़नी शुरू होगी।

शुक्रवार को चंडीगढ़ में अधिकतम तापमान 29 डिग्री और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पिछले 24 घंटों में बारिश नहीं हुई। 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को आसमान आंशिक बादलों से ढका रह सकता है। अधिकतम तापमान 28 से 29 डिग्री और न्यूनतम करीब 15 डिग्री रहने का अनुमान है। 2 से 4 नवंबर के बीच अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री और न्यूनतम 15 से 16 डिग्री तक पहुंच सकता है। ऐसे में फिलहाल सर्दी के लिए इंतजार करना होगा।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed