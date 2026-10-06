Chandigarh News: नाटक मर्द हूं न में पुरुषों के दर्द और सामाजिक दबाव को मंच पर दिखाया

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चंडीगढ़। सेक्टर-18 स्थित टैगोर थिएटर के मिनी ऑडिटोरियम में शनिवार को नाटक ‘मर्द हूं ना’ का मंचन किया गया। परंपरा आटर्स के बैनर तले प्रस्तुत नाटक में पुरुषों की भावनात्मक पीड़ा, सामाजिक अपेक्षाओं और उनके साथ होने वाले अन्याय को दर्शाया गया। इसका लेखन राजेश आत्रेय ने और निर्देशन अर्पणा गुप्ता ने किया।नाटक की शुरुआत मनोचिकित्सक के क्लीनिक से होती है, जहां तनाव से जूझ रहा एक युवा अपनी पीड़ा साझा नहीं कर पाता। उसे बचपन से सिखाया गया कि मर्द कभी नहीं रोते और उन्हें दर्द नहीं होता। इसके बाद एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति की कहानी दिखाई गई, जिसे एक युवती शुगर डैडी बनाकर उसके पैसों का इस्तेमाल करती है और विरोध करने पर धमकाती है।एक अन्य प्रसंग में नवविवाहित पत्नी पति की शराफत का फायदा उठाकर उसे