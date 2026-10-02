Chandigarh News: रविवार तक तपेगा शहर, फिर तीन डिग्री गिरेगा पारा
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 02:54 AM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 02:54 AM IST
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चंडीगढ़। अक्तूबर की शुरुआत के साथ दिन की गर्मी से जल्द राहत मिलने के आसार हैं। रविवार तक अधिकतम तापमान 35 डिग्री के आसपास रहेगा लेकिन इसके बाद पारा लगातार नीचे आएगा। मौसम विभाग के अनुसार, 6 अक्तूबर तक अधिकतम तापमान करीब तीन डिग्री गिरकर 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इससे दोपहर की तपिश कम होगी और मौसम अपेक्षाकृत सुहावना हो जाएगा।
वीरवार को चंडीगढ़ का अधिकतम तापमान 34.6 डिग्री दर्ज किया गया जो सामान्य से करीब दो डिग्री अधिक रहा। न्यूनतम तापमान 21.8 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार, 2 और 3 अक्तूबर को अधिकतम तापमान 35 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है। इसके बाद 4 अक्तूबर को 34, 5 को 33 और 6 अक्तूबर को 32 डिग्री तक पारा पहुंच सकता है।
दिन के तापमान में गिरावट के बावजूद रातें अभी गर्म रहेंगी। अगले पांच दिनों तक न्यूनतम तापमान करीब 24 डिग्री रहने का अनुमान है। हालांकि, 6 अक्तूबर को आसमान में बादल छाने और हल्की बारिश की संभावना है। इससे तापमान में और गिरावट आ सकती है और दिन-रात दोनों में मौसम में बदलाव महसूस होगा।
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वीरवार को चंडीगढ़ का अधिकतम तापमान 34.6 डिग्री दर्ज किया गया जो सामान्य से करीब दो डिग्री अधिक रहा। न्यूनतम तापमान 21.8 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार, 2 और 3 अक्तूबर को अधिकतम तापमान 35 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है। इसके बाद 4 अक्तूबर को 34, 5 को 33 और 6 अक्तूबर को 32 डिग्री तक पारा पहुंच सकता है।
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दिन के तापमान में गिरावट के बावजूद रातें अभी गर्म रहेंगी। अगले पांच दिनों तक न्यूनतम तापमान करीब 24 डिग्री रहने का अनुमान है। हालांकि, 6 अक्तूबर को आसमान में बादल छाने और हल्की बारिश की संभावना है। इससे तापमान में और गिरावट आ सकती है और दिन-रात दोनों में मौसम में बदलाव महसूस होगा।
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