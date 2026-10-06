Chandigarh News: कमानीदार चाकू रखने पर सूरज गिरफ्तार

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मनीमाजरा। मौलीजागरां पुलिस ने आर्म्स एक्ट के मामले में सूरज (40) निवासी मौलीजागरां कांप्लेक्स, चंडीगढ़ को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से बटन से खुलने वाला फोल्डेबल कमानीदार चाकू बरामद किया। हेड कांस्टेबल परवीन ने एक नवंबर 2026 को गश्त के दौरान संदिग्ध हालत में घूम रहे सूरज को रोककर तलाशी ली थी। उसके लोअर की जेब से चाकू मिला। आरोपी चाकू रखने का वैध लाइसेंस नहीं दिखा सका। थाना मौलीजागरां में एफआईआर दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया। बाद में आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। संवाद