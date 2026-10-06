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पेपर क्लैश होने पर विद्यार्थी 10 दिन के भीतर कर सकेंगे आवेदनमाई सिटी रिपोर्टरचंडीगढ़। पंजाब यूनिवर्सिटी (पीयू) ने शीतकालीन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को राहत देते हुए शास्त्री, बीएससी फैशन डिजाइनिंग और बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स की डेटशीट जारी कर दी है। तीनों कोर्स के पहले, तीसरे और पांचवें सेमेस्टर (नॉन-एनईपी) के री-अपीयर, डेफिशिएंट, एडिशनल और इम्प्रूवमेंट वाले छात्रों की परीक्षाएं नवंबर के तीसरे सप्ताह से शुरू होंगी। शास्त्री की परीक्षाएं 19 नवंबर से 18 दिसंबर तक चलेंगी, जबकि बीएससी फैशन डिजाइनिंग के पेपर 1 से 11 दिसंबर और बीएससी एग्रीकल्चर (4-वर्षीय) के री-अपीयर पेपर 27 नवंबर व 2 दिसंबर को होंगे। परीक्षा हॉल में मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस के साथ-साथ कैमरा पेन और मेटा/स्मार्ट ग्लास पूरी तरह बैन रहेंगे। पकड़े जाने पर यूएमसी केस दर्ज होगा। साथ ही, पेपर क्लैश होने की स्थिति में छात्रों को 10 दिन के भीतर आवेदन करने का विकल्प दिया है।शास्त्री: 19 नवंबर से 18 दिसंबर तक परीक्षाशिफ्ट: पहले और पांचवें सेमेस्टर की परीक्षा सुबह 9:30 से दोपहर 12:30 बजे तक, जबकि तीसरे सेमेस्टर की परीक्षा दोपहर 1:30 से शाम 4:30 बजे तक होगी।प्रमुख पेपर शेड्यूल:19 नवंबर: 5वां सेमेस्टर – व्याकरण20 नवंबर: तीसरा सेमेस्टर – व्याकरण21 नवंबर: पहला सेमेस्टर – व्याकरण25 नवंबर: 5वां सेमेस्टर – साहित्य26 नवंबर: तीसरा सेमेस्टर – हिंदी28 नवंबर: 5वां सेमेस्टर – दर्शन एवं अनुवाद1 दिसंबर: 5वां सेमेस्टर – वेद एवं वेदांग8 दिसंबर: 5वां सेमेस्टर – कंपलसरी इंग्लिश15 दिसंबर: 5वां सेमेस्टर – हिंदी18 दिसंबर: 5वां सेमेस्टर – हिस्ट्रीबीएससी फैशन डिजाइनिंग: 1 से 11 दिसंबर तक इम्तिहानशिफ्ट: पहले और पांचवें सेमेस्टर के पेपर सुबह 9:30 से 12:30 बजे और तीसरे सेमेस्टर के पेपर दोपहर 1:30 से 4:30 बजे तक होंगे।विशेष छूट: डायग्राम बनाने के लिए छात्रों को रंगीन पेंसिल इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई है।प्रमुख पेपर शेड्यूल:1 दिसंबर: पहला सेमेस्टर – इंग्लिश-I2 दिसंबर: तीसरा सेमेस्टर – फैब्रिक कंस्ट्रक्शन-I3 दिसंबर: 5वां सेमेस्टर – हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड कॉस्ट्यूम4 दिसंबर: पहला सेमेस्टर – टेक्सटाइल साइंस-I7 दिसंबर: तीसरा सेमेस्टर – ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स (मूल नोटिस से क्रॉस-चेक करें)8 दिसंबर: 5वां सेमेस्टर – टेक्सटाइल डाइंग9 दिसंबर: पहला सेमेस्टर – गारमेंट कंस्ट्रक्शन-I11 दिसंबर: तीसरा सेमेस्टर – फैशन कॉन्सेप्ट्स-Iबीएससी एग्रीकल्चर: तीसरे और पांचवें सेमेस्टर के दो पेपरचार वर्षीय कोर्स के री-अपीयर छात्रों के लिए दो तारीखें तय हैं:27 नवंबर: तीसरा सेमेस्टर – एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी (पेपर कोड: 18075) | समय: दोपहर 1:30 से 4:30 बजे2 दिसंबर: 5वां सेमेस्टर – फार्म फॉरेस्ट्री (पेपर कोड: 18085) | समय: सुबह 9:30 से 12:30 बजे