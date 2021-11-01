Chandigarh News: अंडर-11 फुटबॉल में सेंट जॉन्स और सेंट मैरीज ने दर्ज की शानदार जीत

चंडीगढ़। इंटर स्कूल स्टेट फुटबॉल टूर्नामेंट अंडर-11 बॉयज के मुकाबले सोमवार को गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर-22ए में खेले गए। पहले मैच में सेंट जॉन्स स्कूल-26 ने जीएमएसएसएस-23ए को 4-0 से हराया। सेंट जॉन्स के लिए सुवीर दुआ ने 5वें, तेजस्वीर ने 10वें, आरॉन सागर ने 14वें और मनविक ने 36वें मिनट में गोल किया।दूसरे मैच में जीएनपीएस-36 ने रेयान इंटरनेशनल स्कूल को 1-0 से मात दी। अलेक ने 42वें मिनट में विजयी गोल दागा। तीसरे मुकाबले में चितकारा इंटरनेशनल-25 ने गुरुकुल ग्लोबल स्कूल को 1-0 से हराया। चितकारा के मनन ने 33वें मिनट में गोल किया। चौथे मैच में सेंट मैरीज स्कूल-46बी ने सेंट पीटर्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल-37 को 4-0 से शिकस्त दी। सेंट मैरीज के अर्णव ने 4वें, 10वें और 31वें मिनट में गोल कर हैट्रिक पूरी की, जबकि आयुष्मान ने 40वें मिनट में गोल किया।