Chandigarh News: हरमिलाप नगर में पुलिस ने चलाया कासो, तीन संदिग्ध हिरासत में लिए

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जीरकपुर। पुलिस ने हरमिलाप नगर में कासो (कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन) चलाया है। इस कार्रवाई के दौरान तीन संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। पुलिस टीम ने इलाके में संदिग्ध लोगों और स्थानों की जांच की। ऑपरेशन के दौरान हरमिलाप नगर में आने-जाने वाले लोगों की भी जांच की गई। टीम ने कुछ स्थानों पर तलाशी भी ली। हिरासत में लिए गए संदिग्धों की पहचान और उनके पुराने रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। बलटाना चौकी इंचार्ज मलकीत सिंह ने कहा कि पुलिस लोगों की सुरक्षा के लिए लगातार गश्त कर रही है। उन्होंने बताया कि जांच अभियान भी चलाए जा रहे हैं। ऑपरेशन का उद्देश्य क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करना और अपराध व नशे से जुड़ी गतिविधियों पर नजर रखना है। मलकीत सिंह ने क्षेत्रवासियों से अपील की। किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु के नजर आने पर इसकी जानकारी तुरंत पुलिस को साझा करें। उन्होंने कहा कि पुलिस आपकी दोस्त है। लोगों की सूचना से अपराध पर प्रभावी ढंग से रोक लगाई जा सकती है। पुलिस के अनुसार, संवेदनशील इलाकों में जांच और गश्त आगे भी जारी रहेगी। अधिकारियों ने लोगों से बिना झिझक पुलिस से संपर्क करने की अपील की है।