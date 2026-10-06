Chandigarh News: एयरपोर्ट रोड पर चलती कार में लगी आग, चालक ने कूदकर बचाई जान

संवाद न्यूज एजेंसीमोहाली। एयरपोर्ट रोड पर रविवार को चलती महिंद्रा टीयूवी में अचानक आग लगने से अफरातफरी मच गई। गनीमत रही कि हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। गाड़ी के इंजन से धुआं निकलता देख चालक ने समय रहते वाहन सड़क किनारे रोक दिया और बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। कुछ ही देर में आग ने पूरी गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया। जानकारी के अनुसार चालक महिंद्र कुमार महिंद्रा टीयूवी लेकर एयरपोर्ट रोड से जा रहे थे। इसी दौरान उन्हें गाड़ी के इंजन की तरफ से धुआं निकलता दिखाई दिया। उन्होंने तुरंत स्थिति को भांपते हुए वाहन सड़क किनारे रोका और बाहर निकल गए। उनके बाहर निकलते ही गाड़ी में अचानक आग भड़क उठी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरी गाड़ी जलने लगी। घटना की सूचना दमकल विभाग को दी गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि, तब तक वाहन पूरी तरह जल चुका था। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है।जलती गाड़ी देखने के लिए रुके वाहन, लगा जामजलती गाड़ी को देखने के लिए एयरपोर्ट रोड से गुजर रहे वाहन चालकों ने अपने वाहन धीमे कर दिए। कई लोग मोबाइल से वीडियो बनाने लगे। इससे सड़क पर यातायात प्रभावित हुआ और कुछ देर के लिए जाम की स्थिति बन गई। सूचना मिलने पर थाना सोहाना के एसएचओ पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने स्थिति संभालते हुए यातायात को सुचारू करवाया और वाहनों की आवाजाही सामान्य कराई।