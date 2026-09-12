Chandigarh News: तेज रफ्तार बाइक डिवाइडर से टकराई, युवक की मौत

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चंडीगढ़। मलोया के चार मंजिला इलाके में शुक्रवार दोपहर तेज रफ्तार बाइक डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में बाइक चला रहे सरवन की मौत हो गई, जबकि उसका दोस्त अरमान (18) गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों टीवीएस अपाचे बाइक पर घूमने निकले थे। हादसे के समय दोनों ने हेलमेट नहीं पहना था।पुलिस के अनुसार सरवन बाइक चला रहा था और अरमान पीछे बैठा था। चार मंजिला इलाके में मोड़ पर तेज रफ्तार के कारण सरवन बाइक पर नियंत्रण नहीं रख सका और बाइक डिवाइडर से जा टकराई। टक्कर के बाद दोनों सड़क पर गिर गए और उनके सिर में गंभीर चोटें आईं।आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पीसीआर टीम ने दोनों को सेक्टर-16 अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने सरवन को बचाने का प्रयास किया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं, अरमान का इलाज जारी है।सरवन चार मंजिला मकानों में रहता था और 10वीं पास था। उसकी उम्र 18 साल से अधिक बताई जा रही है। मलोया थाना पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी है।