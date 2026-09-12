Chandigarh News: पैराग्वे में दम दिखाएंगे चंडीगढ़ के 29 स्केटर्स

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चंडीगढ़। पैराग्वे के असुनसियोन में 2 से 18 अक्टूबर तक होने वाले 5वें विश्व स्केट गेम्स के लिए चंडीगढ़ के 29 स्केटर्स का भारतीय टीम में चयन हुआ है। इनमें 15 लड़कियां हैं। खिलाड़ियों का चयन रोलर और इनलाइन हॉकी के विभिन्न आयु वर्गों में हुआ है। रोलर स्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (आरएसएफआई) ने 30-31 अगस्त को चंडीगढ़ में चयन ट्रायल कराए।सेक्टर-10 स्केटिंग रिंक और सेक्टर-17 स्केट पार्क में हुए ट्रायल में 250 से अधिक खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। साई अधिकारी खुशबू सोनी पर्यवेक्षक रहीं। जूनियर बॉयज रोलर हॉकी में नितिन, ध्रुव, इकजोत, सार्थक, अखिलेशसीनियर महिला रोलर हॉकी में अन्वी, अनूप, पंकिता, दिवलीन, प्रांजल, सांची, पुण्या, दिवनूर चुनी गईं। जूनियर बॉयज इनलाइन हॉकी में परसप्रीत, आयू, मौर्य, जसराज, पार्थ, स्तव्य, आरव, स्वास्तिक, नियम और जूनियर गर्ल्स में दिशा, एंजल, स्मायरा, तन्वी, अवंतिका, दिया और जैस्मिन चयनित हुईं।