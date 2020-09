सुरेश रैना के रिश्तेदारों पर हमले की होगी एसआईटी जांच, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट कर दुख जताया

कौशल 20 अगस्त से अमनदीप अस्पताल में भर्ती थे। अधिक चोटिल होने के कारण उन्हें लाइफ सपोर्ट पर रखा गया था। सोमवार देर रात अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और बाद में उनकी मौत हो गई। रैना के फूफा अशोक कुमार की सोमवार को ही तेरहवीं थी। परिवार अस्थि विसर्जन के लिए हरिद्वार गया है। देर रात कौशल की मौत की खबर से पूरा परिवार टूट गया। वहीं रैना परिवार भी सदमे में है।



कौशल के शव को सिविल अस्पताल पठानकोट लाया गया है और पोस्टमार्टम के बाद परिवार को सौंप दिया जाएगा। रैना के रिश्तेदार शिव दास ने बताया कि अभी तक उन्हें सुरेश या दिनेश रैना के आने की कोई सूचना नहीं है।



पंजाब में परिवार के साथ क्या हो रहा है...



सुरेश रैना ने पहले ट्वीट में कहा कि यह पंजाब में उनके परिवार के साथ क्या हो रहा है। यह भयानक से भी परे है। मेरे फूफा की बेरहमी से हत्या हो गई। बुआ और कजिन बुरी तरह घायल हुए। कजिन रात को जिंदगी और मौत की जंग हार गया। बुआ की हालत अभी बहुत नाजुक है। उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है।



मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और पंजाब पुलिस से कैप्टन ने की अपील



एक अन्य ट्वीट में रैना ने सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और पंजाब पुलिस अपील की है कि हमें अभी तक उस रात (19 अगस्त) को क्या हुआ, किसने किया, यह पता नहीं चल पाया। पंजाब पुलिस से आग्रह है कि वे जांच करें। हमें यह जानने का हक है कि हमारे परिवार के साथ यह घिनौना कृत्य किसने किया। ऐसे लोग दूसरों के साथ यह कृत्य न कर पाएं। इसी ट्वीट में उन्होंने सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी टैग किया है।



Condole the brutal attack on kin of @ImRaina in Pathankot. Have ordered SIT probe into the case and have asked @DGPPunjabPolice to identify & arrest the culprits at the earliest. Beta, my DC & SSP have met the family and we will make sure that the guilty are brought to justice.