Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Shared the joys of Diwali with children in need

Chandigarh News: जरूरतमंद बच्चों के साथ बांटी दिवाली की खुशियां

Thu, 12 Nov 2026 02:03 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 02:03 AM IST
विज्ञापन
Shared the joys of Diwali with children in need
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन


चंडीगढ़। दिवाली की खुशियां उस समय और खास हो गईं, जब ऑल इंडिया राहत फाउंडेशन ने झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले बच्चों के साथ त्योहार मनाया। फाउंडेशन के राहत एजुकेशन सेंटर में चेयरमैन रुचिका शर्मा व्यास के मार्गदर्शन में आयोजित कार्यक्रम में बच्चों को उपहार, मिठाइयां और पटाखे बांटे गए। बच्चों ने रंगोली सजाने के साथ सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दीं।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एमसी ज्योति गुजराल और हरप्रीत सिंह गुजराल परिवार सहित शामिल हुए। उनके साथ जसकिरत कौर, हरप्रीत कौर, वारिस, वरदान और रूहाब ने भी बच्चों के साथ खुशियां साझा कीं। इस दौरान सेंटर की बच्ची शिविका ने अपने हाथों से बनाई पेंटिंग अतिथियों को भेंट की। रुचिका शर्मा व्यास ने गुजराल परिवार का आभार जताते हुए कहा कि जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा के साथ सहयोग, प्रोत्साहन और स्नेह देना जरूरी है। समाज के सहयोग से ही उनके बेहतर भविष्य की राह बन सकती है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed