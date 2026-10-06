हर नागरिक के सामूहिक प्रयासों से मिला दूसरा स्थान : मुख्य सचिव

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माई सिटी रिपोर्टरचंडीगढ़। स्वच्छता सर्वेक्षण 2025-26 में 3 से 10 लाख आबादी वाले शहरों की श्रेणी में चंडीगढ़ को देशभर में दूसरा स्थान मिलना पूरे शहर के लिए गर्व की बात है। यह किसी एक विभाग का नहीं, बल्कि नागरिकों, चंडीगढ़ प्रशासन, नगर निगम और समाज के सभी वर्गों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। यह बात मुख्य सचिव एच. राजेश प्रसाद ने अमर उजाला से बातचीत में कही।उन्होंने इस उपलब्धि में प्रशासक गुलाब चंद कटारिया के योगदान को अहम बताया। कहा कि उनके नेतृत्व में स्वच्छता को केवल विभागीय जिम्मेदारी न मानकर प्रत्येक अधिकारी की जवाबदेही तय की गई। अधिकारियों को फील्ड में जाकर व्यवस्था का जायजा लेने और समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए गए।जनता दरबार में खुद सुनीं समस्याएंमुख्य सचिव ने कहा कि प्रशासक जनता दरबार और समाधान शिविरों में लोगों से सीधे संवाद कर स्वच्छता और शहर से जुड़े मुद्दों पर फीडबैक लेते रहे। इससे प्रशासन और जनता के बीच बेहतर समन्वय बना। उन्होंने कहा कि यह सम्मान सफाई कर्मचारियों, नगर निगम अधिकारियों, प्रशासनिक टीम और जागरूक नागरिकों की मेहनत का नतीजा है।अब लक्ष्य नंबर-1 बनने कामुख्य सचिव ने शहरवासियों से अपील की कि वे स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी समझें और गीले-सूखे कचरे को अलग करने, उचित निस्तारण और सार्वजनिक स्थानों को साफ रखने में सहयोग दें। उन्होंने विश्वास जताया कि सामूहिक प्रयासों से चंडीगढ़ आने वाले वर्षों में देश का सबसे स्वच्छ शहर बनने का लक्ष्य हासिल कर सकेगा।