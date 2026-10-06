Chandigarh News: 65 टन कचरा अब भी मिक्स, स्वच्छता की असली परीक्षा स्रोत पर

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डड्डूमाजरा डंपिंग ग्राउंड में अभी 6100 टन कचरा, रोजाना शहर से निकल रहा 512 टन कचरासंवाद न्यूज एजेंसीचंडीगढ़। स्वच्छता सर्वेक्षण 2025-26 में चंडीगढ़ को दूसरा स्थान तो मिल गया, लेकिन कचरा प्रबंधन की जमीनी तस्वीर अब भी कई सवाल खड़े कर रही है। देशभर के 4751 से अधिक शहरों का 10 क्षेत्रों और 43 इंडिकेटर पर मूल्यांकन किया गया, लेकिन परिणाम घोषित होने के बाद भी अंकवार मूल्यांकन शीट सार्वजनिक नहीं हुई है। ऐसे में स्रोत पर गीले-सूखे कचरे का पृथक्करण शहर के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है।पिछले साल स्रोत स्तर पर कचरा सेग्रीगेशन में चंडीगढ़ को महज 14 फीसदी अंक मिले थे। सांसद मनीष तिवारी ने यह मामला संसद में उठाया था। डोर-टू-डोर कलेक्शन 93 फीसदी होने के बावजूद स्रोत पर कचरा अलग करने की स्थिति कमजोर होने पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने भी जवाब दिया था।प्रशासन की एनजीटी में सौंपी रिपोर्ट के मुताबिक शहर में रोजाना 512 टन कचरा निकलता है। इसमें 282 टन बायोडिग्रेडेबल, 8 टन ड्राई रिसाइक्लेबल, 136 टन ड्राई नॉन-रिसाइक्लेबल, 65 टन मिक्स्ड और 21 टन हॉर्टिकल्चर वेस्ट है। प्रशासन 522 वाहनों से पूरे कचरे के डोर-टू-डोर संग्रहण और परिवहन का दावा करता है। डड्डूमाजरा में अभी 6100 टन कचरा पड़ा है।15.4 लाख टन पुराने कचरे के निस्तारण का दावाप्रशासन के अनुसार डंपिंग ग्राउंड के करीब 15.4 लाख मीट्रिक टन लीगेसी वेस्ट की बायोमाइनिंग और बायोरेमेडिएशन पूरी हो चुकी है। नई सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स-2026 के तहत 150 से अधिक बल्क वेस्ट जनरेटर चिन्हित कर सीपीसीबी पोर्टल पर पंजीकरण कराया जा रहा है। प्रशासन ने जागरूकता अभियान, चालान और कलेक्शन व्यवस्था मजबूत करने की योजना भी बताई है।