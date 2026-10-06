Chandigarh News: 30 टन कचरे का रोजाना हिसाब, सेक्टर-26 मंडी ने दिखाई राह

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सफाई पर हर महीने 13 लाख रुपये खर्च, 22 कर्मचारी तैनातलापरवाही पर कंपनी पर लगा था 50 हजार रुपये जुर्मानामाई सिटी रिपोर्टरचंडीगढ़। स्वच्छता सर्वेक्षण में चंडीगढ़ की रैंकिंग सुधारने में सेक्टर-26 की अनाज, फल और सब्जी मंडी ने भी अहम भूमिका निभाई है। रोजाना हजारों लोगों की आवाजाही और भारी मात्रा में कचरा निकलने के बावजूद यहां गीले और सूखे कचरे को अलग-अलग एकत्र करने और निर्धारित व्यवस्था के तहत निस्तारित करने पर जोर दिया गया है। मार्केट कमेटी की नियमित निगरानी का असर भी व्यवस्था में दिखाई दे रहा है। मंडी से प्रतिदिन करीब 25 से 30 मीट्रिक टन गीला और 1.5 से 2 टन सूखा कचरा निकलता है। यानी रोजाना करीब 27 से 32 टन कचरे का प्रबंधन करना पड़ता है।प्रशासक की सख्ती के बाद तय हुई जवाबदेहीमार्च 2026 में औचक निरीक्षण के दौरान प्रशासक गुलाब चंद कटारिया को मंडी में सड़ी सब्जियां और फलों का कचरा फैला मिला था। उन्होंने अधिकारियों को लोकभवन तलब कर नाराजगी जताई थी। लापरवाही पर आउटसोर्स सैनिटेशन इंस्पेक्टर को बर्खास्त किया गया, दो कर्मचारी निलंबित हुए और सफाई ठेकेदार कंपनी पर 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया। इसके बाद निगरानी बढ़ाई गई।22 कर्मचारी संभाल रहे सफाई व्यवस्थामंडी की सफाई पर हर महीने करीब 13 लाख रुपये खर्च होते हैं। ठेकेदार के 22 कर्मचारी तैनात हैं। मार्च में सफाई अभियान के दौरान दो लोडर और छह खाली ट्रॉलियों से कचरा उठाया गया था। गीला कचरा नगर निगम के प्रोसेसिंग प्लांट तक पहुंचाया जाता है। फल-सब्जियों के अवशेषों से लेकर गत्ते और प्लास्टिक तक को अलग रखने से वैज्ञानिक प्रसंस्करण और रिसाइक्लिंग आसान होती है।