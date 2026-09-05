Chandigarh News: नेपाल बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री रवाना
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 02:12 AM IST
Updated Sat, 05 Sep 2026 02:12 AM IST
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चंडीगढ़। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से प्रभावित परिवारों की मदद के लिए चंडीगढ़ से शुक्रवार को राहत सामग्री रवाना की गई। गुरु नानक गीता कैलाश मेमोरियल फाउंडेशन ने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग से अभियान चलाया। उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने राहत सामग्री से भरे ट्रकों को हरी झंडी दिखाई। इसमें दवाइयां, बोतलबंद पानी, बिस्कुट और अन्य गैर-नाशवान खाद्य सामग्री शामिल है। फाउंडेशन ने कहा कि रेड क्रॉस नेटवर्क के माध्यम से सामग्री नेपाल के प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंचाई जाएगी। ब्यूरो
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