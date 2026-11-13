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Chandigarh News: गैंगस्टरों के 525 ठिकानों पर दबिश, 163 गिरफ्तार

Fri, 13 Nov 2026 10:34 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 10:34 PM IST
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Raids conducted at 525 locations linked to gangsters; 163 arrested
अमर उजाला ब्यूरो
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चंडीगढ़। पंजाब पुलिस ने गैंगस्टरों और उनके नेटवर्क पर शिकंजा कसते हुए शुक्रवार को प्रदेशभर में 525 ठिकानों पर दबिश देकर 163 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से छह हथियार बरामद हुए जबकि 174 लोगों के खिलाफ एहतियातन कार्रवाई की गई। पुलिस ने अभियान के दौरान सात भगोड़े अपराधियों को भी गिरफ्तार किया।

पुलिस के अनुसार गैंगस्टरां ते वार अभियान के 297 दिनों में अब तक 84,072 गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं। डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि इस ऑपरेशन में सभी जिलों की पुलिस के साथ एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स भी जुटी है। पुलिस ने लोगों से गैंगस्टरों की सूचना गुप्त रूप से देने के लिए हेल्पलाइन नंबर 93946-93946 जारी किया है। उधर, नशा तस्करों के खिलाफ युद्ध नशेयां विरुद्ध अभियान के 622वें दिन 55 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से 628 ग्राम हेरोइन, 139 नशीली गोलियां और 1100 रुपये की ड्रग मनी बरामद हुई।
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