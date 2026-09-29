Chandigarh News: वोटर लिस्ट की मैपिंग पर सवाल, सांसद ने मांगा 575 बूथों का हिसाब

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सांसद के मुताबिक नगर निगम के आधिकारिक रिकॉर्ड में मारी वाला टाउन वार्ड-6 में शामिल है जबकि फाइनल वोटर लिस्ट के पार्ट नंबर 384, 385 और 386 में इसे वार्ड-5 के तहत दर्शाया गया है। इसी तरह उन्होंने सेक्टर-38 वेस्ट की मैपिंग को लेकर भी सवाल उठाया है। उन्होंने निर्वाचन विभाग से बूथ और वार्ड की सीमाओं की स्थिति स्पष्ट करने को कहा है।मनीष तिवारी ने निर्वाचन विभाग से 575 रेशनलाइज्ड बूथों की वार्ड-वाइज आधिकारिक मैपिंग सार्वजनिक करने की मांग की है। साथ ही प्रत्येक वार्ड में कुल मतदाताओं की अंतिम संख्या जारी करने को कहा है, ताकि बूथवार और वार्डवार आंकड़ों की स्थिति साफ हो सके।सांसद ने पूछा है कि वोटर लिस्ट के प्रत्येक पार्ट के पहले पन्ने पर दर्ज वार्ड नंबर को अंतिम और प्रमाणिक मैपिंग माना जाए या विभाग की कोई अलग आधिकारिक मैपिंग है। यदि रेशनलाइजेशन या मैपिंग में बाद में बदलाव हुआ है तो उसकी नवीनतम आधिकारिक रिपोर्ट भी सार्वजनिक करने की मांग की है।