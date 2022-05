{"_id":"6295216bb5f97e3bb344208a","slug":"questions-raised-on-decision-to-reduce-the-security-of-424-people-in-punjab","type":"story","status":"publish","title_hn":"Sidhu Moose Wala: गले की फांस बन सकता है महत्वपूर्ण शख्सियतों की सुरक्षा घटाने का फैसला, पुलिस की समीक्षा पर उठे सवाल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हर्ष कुमार सलारिया, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Tue, 31 May 2022 01:33 AM IST