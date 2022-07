Balwinder Safri Death: गायक बलविंदर सफरी का निधन, पंजाबी फिल्म जगत में शोक की लहर

पंजाबी गायक बलविंदर सफरी का 63 साल की उम्र में निधन हो गया है। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद उनका 26 जुलाई को निधन हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बलविंदर सिंह को 20 अप्रैल को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसके बाद यहां उनकी ट्रिपल बाइपास सर्जरी हुई थी। इसके बाद भी उनकी एक और सर्जरी की गई थी। मगर हालात में सुधार नहीं हुआ और वह कोमा में चले गए। परिवार ने सोशल मीडिया में पोस्ट साझा कर गायक के निधन की जानकारी दी है।

He struggled

He persisted

He achieved

He conquered

He fell

He returned

He inspired

He ascends as a Legend



He will forever be remember as one of the greatest voices of #Punjabi #Bhangra music.



RIP #BalwinderSafri

