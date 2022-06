Punjab: कार की सनरूफ पर बैठे परिवहन मंत्री का वीडियो वायरल, खिड़की पर लटके सुरक्षाकर्मी, विपक्षी दलों ने घेरा

पंजाब के परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में वह अपनी कार की सनरूफ से बाहर निकलकर छत पर बैठे हैं और हाथ हिला रहे हैं। हालांकि यह वीडियो कब का है, यह स्पष्ट नहीं है। गाड़ी की स्पीड अधिक है। उनके दो सुरक्षाकर्मी भी कथित तौर पर अपनी जान जोखिम में डाल खिड़की पर लटके हैं। अब इस मामले में विवाद खड़ा हो गया है।

Dear @BhagwantMann will you take action against your minister for violating Section 184 of MV Act for his foolish act & endangering d lives of his security personnel? Minister is also traveling in AF number without even Temp No another violation!Video is 3 month old is no excuse! pic.twitter.com/wxrCoZxmqJ