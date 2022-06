Punjab News: 'सेना के ताने-बाने को नष्ट करने वाला तर्कहीन कदम', अग्निपथ के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव लाएंगे भगवंत मान

पंजाब सरकार अग्निपथ योजना के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव लाएगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंगलवार को यह एलान किया। सीएम भगवंत मान ने कहा कि पंजाब सरकार जल्द ही अग्निपथ योजना के विरोध में विधानसभा में एक प्रस्ताव लाएगी। 'अग्निपथ योजना' एनडीए सरकार का एक सनकी और तर्कहीन कदम है जो भारतीय सेना के बुनियादी ताने-बाने को नष्ट कर देगा।

CM Bhagwant Mann has said that state govt will soon bring a resolution in State assembly to oppose Agnipath scheme.“Agnipath is a whimsical & irrational move of NDA govt which will destroy basic fabric of the Indian Army,” said CM while replying to issue raised by LoP: Punjab CMO pic.twitter.com/zrAXcjH63j