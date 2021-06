पंजाब: 15 जून तक बढ़ा लॉकडाउन, कुछ राहतें भी मिलीं, अब शाम छह बजे तक खुलेंगी दुकानें

पंजाब सरकार ने लॉकडाउन को 15 जून तक बढ़ा दिया है। हालांकि लोगों को कुछ राहतें भी दी गई हैं। इसमें शाम 6 बजे तक दुकानें खोली जा सकेंगी। 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ निजी कार्यालय खोले जा सकेंगे। वहीं सप्ताह में शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक रात का कर्फ्यू लागू रहेगा। रविवार को भी नियमित कर्फ्यू जारी रहेगा।

Punjab govt has extended COVID-induced restrictions till June 15 with certain relaxations including opening of shops till 6pm & private offices to function at 50% strength. Night curfew will remain in force from 7pm-6am on weekdays but regular curfew will continue on Sundays: CMO