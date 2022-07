Punjab: पंजाब कांग्रेस प्रधान से मिल भावुक हुए बाबा फरीद विवि के पूर्व वीसी डॉ. राजबहादुर, देखें वीडियो

पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने शनिवार को बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के वीसी के पद से इस्तीफा देने वाले डॉ. राज बहादुर से मुलाकात की। इस दौरान डॉ. राजबहादुर काफी भावुक हो गए।

#WATCH | Dr Raj Bahadur, who resigned as VC of Baba Farid University of Health Sciences, breaks down as Punjab Congress chief Amarinder Singh Raja Warring meets him in Mohali