पंजाब कांग्रेस की कलह: दिल्ली पहुंचे कैप्टन अमरिंदर सिंह, समिति के सामने रखेंगे अपनी बात

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब कांग्रेस के अंतर्कलह को खत्म करने के लिए हाईकमान की ओर से गठित तीन सदस्यीय समिति के सदस्यों से मिलेंगे। गुरुवार दोपहर वे दिल्ली पहुंचे।वे गुरुवार शाम या शुक्रवार सुबह समिति से मिलकर अपनी बात रखेंगे। समिति में शामिल हरीश रावत ने यह जानकारी दी। कैप्टन की बात सुनने के बाद समिति कांग्रेस अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।

Punjab Chief Minister Captain Amarinder Singh will meet the party's three-member panel (formed to resolve factionalism in Punjab Congress) either in the evening of June 3 or in the morning of June 4 in Delhi: Congress leader Harish Rawat, who is a member of the panel pic.twitter.com/myAqzp5thU