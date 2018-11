पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने 28 नवंबर को करतारपुर साहिब कॉरिडोर के आधारशिला समारोह के लिए भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और पंजाब के कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू को निमंत्रण भेजा था। पाकिस्तान के विदेश मंत्री एस एम कुरैशी ने ट्वीट कर यह जानकारी दी थी। हालांकि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पाकिस्तान के निमंत्रण को ठुकरा दिया है। उन्होंने इसके पीछे पंजाब में हो रही आतंकवादी हमलों और पाकिस्तानी सशस्त्र बलों द्वारा भारतीय सैनिकों को निशाना बनाए जाने का हवाला दिया।

Punjab CM Capt Amarinder Singh has declined Pakistan Foreign Minister’s invitation to attend the foundation stone laying for #KartarpurCorridor , citing continued terrorist attacks in his state and killings of Indian soldiers by Pakistan armed forces. pic.twitter.com/G4PmgfqGrs — ANI (@ANI) November 25, 2018

Responding to invitation of Pakistan Foreign Minister Shah Mehmood Qureshi to attend opening ceremony of #KartarpurCorridor corridor,Navjot Singh Sidhu writes "I look forward to meeting you on this historic occasion. My application for permission to attend is now lodged with MEA" pic.twitter.com/4NexsNPtxS— ANI (@ANI) November 25, 2018