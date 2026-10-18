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Hindi News ›   Chandigarh ›   Punjab: Anti-drug activist’s last rites could not be performed even after five days

पंजाब: नशा विरोधी कार्यकर्ता का पांच दिन बाद भी नहीं हो सका अंतिम संस्कार, सीएम मान के इस्तीफे पर अड़ा परिवार

Sun, 18 Oct 2026 06:53 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, मानसा
अमर उजाला नेटवर्क, मानसा Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Sun, 18 Oct 2026 06:53 AM IST
सार

मुख्यमंत्री भगवंत मान के इस्तीफे, डीजीपी की बर्खास्तगी और सीबीआई जांच की मांग पर अड़े परिवार ने साफ कर दिया कि मांगें पूरी होने तक शव का संस्कार नहीं किया जाएगा। 

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Punjab: Anti-drug activist’s last rites could not be performed even after five days
परविंद्र सिंह झोटा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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परविंद्र सिंह झोटा का पांचवें दिन शनिवार को भी अंतिम संस्कार नहीं हो सका। मुख्यमंत्री भगवंत मान के इस्तीफे, डीजीपी की बर्खास्तगी और सीबीआई जांच की मांग पर अड़े परिवार ने साफ कर दिया कि मांगें पूरी होने तक शव का संस्कार नहीं किया जाएगा। 

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उधर, अस्पताल पहुंचे आप विधायक डॉ. विजय सिंगला को विरोध के बाद लौटना पड़ा। इस बीच, जिला प्रशासन ने आरोपी अश्विनी का असलहा लाइसेंस रद्द कर दिया है। प्रदर्शनकारियों ने साफ कर दिया है कि किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को अस्पताल में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। इंसाफ कमेटी ने 19 अक्तूबर को पंजाब भर में आप विधायकों के घेराव का एलान भी किया है। 
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इस बीच आप विधायक डॉ. विजय सिंगला शनिवार को अस्पताल पहुंचे तो उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनकी गाड़ी घेर ली। पुलिस ने किसी तरह विधायक को वहां से निकाला। इंसाफ कमेटी के भाना सिद्धू ने कहा कि धरने में आने वाले विधायक पहले अपने पद से इस्तीफा देकर आएं। 

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