Chandigarh News: पीजीआई में विश्व खाद्य दिवस पर हेल्दी रेसिपी प्रतियोगिता

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चंडीगढ़। विश्व खाद्य दिवस पर पीजीआई के डायटेटिक्स विभाग ने अस्पताल की रसोई के कर्मचारियों के लिए हेल्दी रेसिपी प्रतियोगिता आयोजित की। मुख्य डायटीशियन डॉ. नैन्सी साहनी के नेतृत्व में हुई। प्रतियोगिता की थीम इनोवेट टुडे, नॉरिश टुमॉरो रही। निर्णायक मंडल में प्रो. डॉ. शिफाली शर्मा और वरिष्ठ डायटीशियन सुनीला छेत्री शामिल रहीं। चयनित व्यंजनों को पुरस्कार दिए गए। इन्हें जल्द ही मरीजों के भोजन मेन्यू में शामिल किया जाएगा।



पीजीआई में विश्व खाद्य दिवस पर हेल्दी रेसिपी प्रतियोगिता