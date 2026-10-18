फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   25 ward attendants transferred from the OPD at GMCH-32 to the Trauma Centre

Chandigarh News: जीएमसीएच-32 में ओपीडी से 25 वार्ड अटेंडेंट का तबादला, ट्रामा सेंटर भेजा

Sun, 18 Oct 2026 01:29 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 01:29 AM IST
विज्ञापन
25 ward attendants transferred from the OPD at GMCH-32 to the Trauma Centre
माई सिटी रिपोर्टर
विज्ञापन

चंडीगढ़। जीएमसीएच-32 में लंबे समय से ओपीडी में तैनात वार्ड अटेंडेंट का स्थानांतरण किया गया है। जॉइंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन डॉ. अतुल ढाकणे ने शनिवार को 25 वार्ड अटेंडेंट के तबादले का आदेश जारी किया।




इन कर्मचारियों में कई ऐसे थे, जो पिछले आठ से दस साल से ओपीडी में ही तैनात थे। वहीं, अस्पताल के अन्य कर्मचारियों का समय-समय पर स्थानांतरण किया जा रहा था। ओपीडी में एक ही जगह लंबे समय से तैनाती को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थीं। प्रशासन को इन शिकायतों पर संज्ञान लेना पड़ा। इसके बाद प्रशासन ने यह बदलाव करने का निर्णय लिया। आदेश के तहत सभी 25 वार्ड अटेंडेंट की ड्यूटी अब ट्रामा सेंटर में लगाई गई है।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed