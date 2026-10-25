पंजाब: अबोहर में पिकअप ने कई वाहनों को मारी टक्कर, हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो; दूसरा घायल

अबोहर में एक पिकअप ने कई वाहनों में टक्कर मार दी। दुर्घटना में एक शख्स की मौत हो गई और दूसरा घायल हो गया। थाना प्रभारी सुखमंदर सिंह ने बताया कि एक मोटरसाइकिल पिकअप ट्रक के नीचे फंसी हुई मिली। चालक की पहचान बलकरण सिंह के रूप में हुई है। उसने एक साइकिल सवार को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान प्रदीप कुमार के रूप में हुई है। पिकअप चालक का गाड़ी से नियंत्रण खो गया और उसने सुखचैन सिंह नाम के एक अन्य व्यक्ति को टक्कर मार दी, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है और गाड़ी को भी जब्त कर लिया गया है।

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#WATCH | Abohar, Punjab | A pickup vehicle hit multiple vehicles leaving one dead and another injured. SHO Sukhmander Singh says, "...A motorcycle was found trapped underneath a pickup truck...The driver has been identified as Balkaran Singh...He struck a cyclist, resulting in the his death on the spot. The deceased has been identified as Pradeep Kumar...The pickup driver lost control and hit another Sukhchain Singh; who has been shifted to the hospital...The driver has been arrested and the vehicle has also been seized" (24.10) — ANI (@ANI) October 25, 2026