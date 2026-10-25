फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Punjab:  A pickup vehicle hit multiple vehicles leaving one dead and another injured.

पंजाब: अबोहर में पिकअप ने कई वाहनों को मारी टक्कर, हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो; दूसरा घायल

Sun, 25 Oct 2026 07:14 AM IST
दुष्यंत शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अबोहर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अबोहर Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Sun, 25 Oct 2026 07:14 AM IST
सार

अबोहर में एक पिकअप ने कई वाहनों में टक्कर मार दी। दुर्घटना में एक शख्स की मौत हो गई और दूसरा घायल हो गया। थाना प्रभारी सुखमंदर सिंह ने बताया कि आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है और गाड़ी को भी जब्त कर लिया गया है।

विज्ञापन
Punjab:  A pickup vehicle hit multiple vehicles leaving one dead and another injured.
सड़क हादसा। - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

अबोहर में एक पिकअप ने कई वाहनों में टक्कर मार दी। दुर्घटना में एक शख्स की मौत हो गई और दूसरा घायल हो गया। थाना प्रभारी सुखमंदर सिंह ने बताया कि एक मोटरसाइकिल पिकअप ट्रक के नीचे फंसी हुई मिली। चालक की पहचान बलकरण सिंह के रूप में हुई है। उसने एक साइकिल सवार को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान प्रदीप कुमार के रूप में हुई है। पिकअप चालक का गाड़ी से नियंत्रण खो गया और उसने सुखचैन सिंह नाम के एक अन्य व्यक्ति को टक्कर मार दी, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है और गाड़ी को भी जब्त कर लिया गया है।

विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed